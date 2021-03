Burda-Chef Paul-Bernhard Kallen über die Angebote von Facebook, Freunde wie Bundesgesundheitsminister Spahn und stagnierende Umsätze in Zeiten der Pandemie.

Von Caspar Busse

Im vergangenen Jahr hat Paul-Bernhard Kallen, 64, eine Zeit lang zu Hause gearbeitet, doch seit einigen Monaten ist der Vorstandsvorsitzende des Medienunternehmens Hubert Burda Media zurück. Er empfängt gut gelaunt in einem geräumigen Konferenzraum in der obersten Etage der Burda-Zentrale in München - und geht mit vielen hart ins Gericht.