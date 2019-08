Bochum (dpa/lnw) - Kurz vor dem 20. Jubiläum des Kultfilms "Bang Boom Bang" ärgert sich Regisseur Peter Thorwarth immer noch über eine Szene mit Schauspieler Til Schweiger (55). "Til Schweiger würde ich nicht wieder diese Perücke aufsetzen", sagte der 48-Jährige der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ/Sonntag). "Die ist völlig drüber, zu albern. Das war übrigens ein großes Missverständnis", erzählte der Filmemacher weiter. "Til und ich dachten beide, das wäre dem anderen wichtig und so hat keiner was gesagt - obwohl es beide daneben fanden." Schweiger trat in der Ruhrpott-Komödie in einer Nebenrolle als "Brown" auf.