Berlin/Hamburg (dpa/lno) - Als Nachrichten-Routiniers haben sie viel Wissen angehäuft - doch hilft ihnen das auch in der Show-Arena? Der frühere "Tagesthemen"-Moderator Ulrich Wickert (77) und der "Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder (52) treten in einem Special der ARD-Vorabendsendung "Quizduell" von Jörg Pilawa an. Das teilte das Erste am Mittwoch mit. Die zwei ARD-Promis sind am Freitag um 18.50 Uhr beim "Quizduell-Olymp" zu sehen. Das Match ist bereits aufgezeichnet, Thorsten Schröder konnte offensichtlich von seinem Job profitieren. Jedenfalls wird er im Vorfeld mit dem Ausruf "Da hatte ich zufällig gerade Dienst" zitiert.