Berlin (dpa) - Podcasts kommen aus Sicht des Schriftstellers Benjamin von Stuckrad-Barre (44, "Panikherz") einer "Demokratisierung der Produktionswerkstätten" gleich. "Früher musste man fünf Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit einem Redakteur Mittag essen oder so, damit man mal was ausprobiert", sagte von Stuckrad-Barre der dpa vor Beginn seines Podcasts "Ja Ja, Nee Nee" mit der Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer (30, "Axolotl Overkill") an diesem Donnerstag auf Spotify.