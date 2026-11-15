Die Europäische Kommission hat grünes Licht für die Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler Mediamarkt- Saturn gegeben. Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com hatte etwa 2,2 Milliarden Euro für den Konzern geboten. Ein Überblick darüber, welche Auswirkungen die Übernahme für Kunden hat.

Was ist JD.com für ein Unternehmen?

JD.com wurde offiziell 2004 vom chinesischen Unternehmer Richard Liu gegründet und ist einer der größten Onlinehändler Chinas. Laut dem Forbes Magazine gehört der 52-Jährige aktuell zu den 100 reichsten Personen des Landes. Bereits 2018 äußerte er in einem Interview mit dem Handelsblatt Pläne zur Expansion nach Deutschland und Europa. Heute betreibt JD.com Logistikzentren in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Polen, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen nach eigenen Angaben einen Nettoumsatz von rund 187 Milliarden US-Dollar. Die Übernahme von Mediamarkt-Saturn stieß vor allem auf Kritik, da mögliche Wettbewerbsverzerrungen befürchtet wurden. Der EU-Kommission zufolge habe sich das Unternehmen deshalb zu bestimmten Auflagen verpflichtet.

Müssen Kunden nach der Übernahme mit Filialschließungen in Deutschland rechnen?

Filialschließungen sind aktuell nicht geplant. Das schreibt die Muttergesellschaft von Mediamarkt-Saturn, Ceconomy, auf SZ-Anfrage. In einer Pressemitteilung schreibt sie zudem, das „Geschäftsmodell und Strategie von Ceconomy bleiben unverändert“. Welche langfristigen Pläne das chinesische Unternehmen für den deutschen Markt hat, ist bislang allerdings nicht bekannt. Das bedeutet, dass auch Filialen in Zukunft von Veränderungen betroffen sein könnten. „Dabei können Standorte vergrößert, verkleinert, neu eröffnet oder in Einzelfällen auch geschlossen werden“, schreibt Ceconomy dazu. Wann genau Entscheidungen über Schließungen und den Umfang getroffen werden, teilte das Unternehmen hingegen nicht mit.

Welche Produkte gibt es künftig noch bei Mediamarkt und Saturn zu kaufen?

In einer Stellungnahme heißt es zur Produktauswahl: „Kundinnen und Kunden werden von einer größeren Auswahl, einschließlich schnellerer Lieferungen, sowie von Zugang zu spannenden neuen Technologien profitieren.“ Das Unternehmen möchte nach eigenen Angaben dazu beitragen, Innovationen schneller auf den Markt zu bringen. Der SZ schreibt Ceconomy, dass es keine Pläne zu grundsätzlichen Änderungen des Sortiments gebe. Der Großteil des Bestandes könnte also gleich bleiben. Dennoch richte man sich nach den Kunden. „Was wir führen und wie sich unser Sortiment entwickelt, entscheidet allein ihre Nachfrage“, so das Unternehmen. Was das genau bedeutet, lässt das Unternehmen offen.

Ändern sich die Preise?

Vor dem Deal gab es Bedenken, dass das chinesische Unternehmen mithilfe niedriger Preise den Wettbewerb verzerren könnte. Die EU-Kommission hatte festgestellt, dass JD.com Subventionen aus China in Form von Vorzugsfinanzierungen, Steuervergünstigungen und Zuschüssen bekommen hatte. Demnach könnten Konkurrenten durch „eine aggressive Preispolitik“ unter Druck gesetzt werden. Damit äußert die EU-Kommission Bedenken, dass JD.com durch Preissenkungen einen unfairen Vorteil gegenüber der Konkurrenz erlangen könnte. Die Auflagen der Übernahme sollen genau das verhindern. Mit großen Preisänderungen ist deshalb nicht zu rechnen.

Bleiben Garantie und Produktversicherung für bereits gekaufte Produkte bestehen?

Garantien und Produktversicherungen bleiben laut Aussage von Ceconomy weiterhin bestehen. Das Unternehmen schreibt dazu, „es gibt keine Änderungen“.

Was passiert mit den Kundendaten?

Die Auflagen für den Verkauf sehen einen Schutz personenbezogener Daten vor. Ceconomy schreibt auf Nachfrage der SZ: „JD.com legt großen Wert auf Datenschutz und Datensicherheit und hat sich verpflichtet, unsere Kundendaten gemäß allen geltenden Standards und Vorschriften sowie unter Einhaltung europäischer Datenschutzgesetze zu schützen.“ Die Kundendaten sollen weiterhin in europäischen Datenzentren gespeichert und verarbeitet werden.