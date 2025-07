Der chinesische Onlinehändler JD übernimmt Mediamarkt und Saturn. Die Elektronik-Kette hat es einfach nicht geschafft, ihr Geschäftsmodell zu modernisieren. Aber die neuen Eigentümer stehen selbst vor ähnlichen Schwierigkeiten.

Von Michael Kläsgen und Gregor Scheu

Das Sortiment in den Läden von Mediamarkt und Saturn wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren stark verändern. Die Auswahl an Produkten wird zunehmen, wenn der chinesische Händler JD.com der neue größte Anteilseigner von Ceconomy wird, dem Mutterkonzern von Mediamarkt und Saturn. „Wir werden noch mehr Brands aus China sehen“, sagt E-Commerce-Experte Alexander Graf der SZ. Man könnte davon ausgehen, dass es hochwertige Markenartikel sein werden. Denn für gute Qualität steht JD in China.