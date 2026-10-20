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SozialpolitikWarum es ein Grundeinkommen für Mecklenburg-Vorpommern gibt

Lesezeit: 2 Min.

In Mecklenburg-Vorpommern ist die Unzufriedenheit groß. Vielleicht hilft ja Geld?
In Mecklenburg-Vorpommern ist die Unzufriedenheit groß. Vielleicht hilft ja Geld?
Bernd Wüstneck/dpa

Ein Berliner Verein verlost ein Sonder-Grundeinkommen für das Bundesland im Nordosten. Die Sache hat allerdings einen Haken.

Von Lea Hampel

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Tankrabatt hier, Steuerausnahmen dort, auf schlechte Laune der Bürger werfen Politiker gern Geld, und offenbar machen NGOs das auch nicht anders. In Mecklenburg-Vorpommern, wo derzeit die Unzufriedenheit mit der existierenden Regierung laut den jüngsten Wahlergebnissen bei der Landtagswahl besonders hoch ist, wird deshalb an diesem Mittwoch ein eigenes Grundeinkommen verlost.

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