Tankrabatt hier, Steuerausnahmen dort, auf schlechte Laune der Bürger werfen Politiker gern Geld, und offenbar machen NGOs das auch nicht anders. In Mecklenburg-Vorpommern, wo derzeit die Unzufriedenheit mit der existierenden Regierung laut den jüngsten Wahlergebnissen bei der Landtagswahl besonders hoch ist, wird deshalb an diesem Mittwoch ein eigenes Grundeinkommen verlost.