Tankrabatt hier, Steuerausnahmen dort, auf schlechte Laune der Bürger werfen Politiker gern Geld, und offenbar machen NGOs das auch nicht anders. In Mecklenburg-Vorpommern, wo derzeit die Unzufriedenheit mit der existierenden Regierung laut den jüngsten Wahlergebnissen bei der Landtagswahl besonders hoch ist, wird deshalb an diesem Mittwoch ein eigenes Grundeinkommen verlost.
SozialpolitikWarum es ein Grundeinkommen für Mecklenburg-Vorpommern gibt
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Ein Berliner Verein verlost ein Sonder-Grundeinkommen für das Bundesland im Nordosten. Die Sache hat allerdings einen Haken.
Von Lea Hampel
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