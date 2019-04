3. April 2019, 17:13 Uhr Gastronomie Bedienung dringend gesucht

Mecklenburg-Vorpommern ist mittlerweile das beliebteste Reiseziel innerhalb Deutschlands. Es gibt nur ein Problem: Kellner, Köche und Zimmerpersonal fehlen. Eine Stellenausschreibung.

Von Renate Meinhof

Also, was muss ein Kellner heute können? Tja. Hm. Schwierig. Was muss er können ... Ralf Schlüter, den es vier Jahre nach der Wende aus einer Kommunalverwaltung im Münsterland auf die Insel Rügen zog, sitzt im schlafenden Restaurant seines "Strandhotels" in Baabe und schält die Frage, sozusagen gedanklich, wie eine Zwiebel, wobei das Schälen von Zwiebeln oder anderem Gemüse an sich besser nicht erwähnt werden sollte, weil es Herrn Schlüter sogleich schmerzvoll daran erinnert, dass er, abgesehen von Kellnern, Kellnerinnen ...