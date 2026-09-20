Michaela Schenk und ihre Firma Mawa aus Pfaffenhofen stellen auf den ersten Blick ein Allerweltsprodukt her – und haben trotzdem international Erfolg. Können andere deutsche Firmen von ihr lernen?

Es ist eine dieser durchaus überraschenden Geschichten aus dem deutschen Mittelstand, der noch immer so viele kleine und größere Weltmarktführer hervorbringt. Hier im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm, 50 Kilometer nördlich von München, gibt es seit 78 Jahren die Firma Mawa . Heute ist sie nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Metall-Kleiderbügeln in Europa – Werbeslogan: „Better hanger, better life“. Mawa exportiert in mehr als 80 Länder der Welt, beschäftigt knapp 100 Mitarbeitende und ist erfolgreich. Auch gegen die Billigkonkurrenz aus China und trotz der weltwirtschaftlichen Probleme.