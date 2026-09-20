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Mittelstand„Ich fand schon immer: Der Kleiderbügel ist unterbewertet“

Lesezeit: 4 Min.

Michaela Schenk hat vor fast 20 Jahren einen Produzenten von Kleiderbügeln übernommen, in der Hand hält sie einen Hosenspanner, denn die Firma einst erfunden hatte.
Michaela Schenk hat vor fast 20 Jahren einen Produzenten von Kleiderbügeln übernommen, in der Hand hält sie einen Hosenspanner, denn die Firma einst erfunden hatte.
MAWA

Michaela Schenk und ihre Firma Mawa  aus Pfaffenhofen stellen auf den ersten Blick ein Allerweltsprodukt her – und haben trotzdem international Erfolg. Können andere deutsche Firmen von ihr lernen?

Von Caspar Busse

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Es ist eine dieser durchaus überraschenden Geschichten aus dem deutschen Mittelstand, der noch immer so viele kleine und größere Weltmarktführer hervorbringt. Hier im oberbayerischen Pfaffenhofen an der Ilm, 50 Kilometer nördlich von München, gibt es seit 78 Jahren die Firma Mawa . Heute ist sie nach eigenen Angaben der größte Hersteller von Metall-Kleiderbügeln in Europa – Werbeslogan: „Better hanger, better life“. Mawa exportiert in mehr als 80 Länder der Welt, beschäftigt knapp 100 Mitarbeitende und ist erfolgreich. Auch gegen die Billigkonkurrenz aus China und trotz der weltwirtschaftlichen Probleme.

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Fast ein Jahr steht sie an der Spitze der Deutschen Bahn. Neben guten Zahlen gab es auch Tiefschläge. Jetzt muss Palla verkünden, dass die Sanierung des Schienennetzes länger dauern wird als geplant.

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