Carsten Maschmeyer ist ebenso umstritten wie erfolgreich. Der Investor hat eine klare Vorstellung davon, was ein erfolgreiches Start-up ausmacht und weiß, warum die Öffentlichkeit ein falsches Bild von ihm hat.

Interview von Lars Langenau und Uwe Ritzer

Zum Gespräch empfängt Carsten Maschmeyer, 62, in seinen repräsentativen Geschäftsräumen in bester Münchner Innenstadtlage. Tags zuvor ist er aus seiner Zweitheimat San Francisco eingeflogen, nach dem Interview geht es zu Dreharbeiten für die TV-Sendung "Die Höhle der Löwen" nach Köln, wo er als Investor auftritt. Nur an einem Ort zu leben, nur einen Job zu haben, das reicht Maschmeyer nicht. Entsprechend viel gibt es zu bereden.