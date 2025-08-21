Noch hält der VDMA, er vertritt die deutschen Hersteller von Maschinen und Anlagen, an seiner Produktionsprognose fest. In diesem Jahr rechnet er mit einem Rückgang der Produktion um real zwei Prozent, sagte er im vergangenen Herbst voraus, und dabei blieb es auch bislang. In Anbetracht der jüngsten Zahlen könnte es aber schwer sein, die Prognose zu treffen. Der Zollkonflikt lastet auf dem Industriezweig. Im ersten Halbjahr sanken die Exporte um nominal 3,4 Prozent, allein im zweiten Quartal um 4,1 Prozent. Maschinen sind nach Kraftfahrzeugen und -teilen das zweitwichtigste Exportgut. Dem Statistisches Bundesamt zufolge lagen die Ausfuhren 2024 bei knapp 218 Milliarden Euro, das entsprach einem Anteil von 14 Prozent an den gesamten Exporten Deutschlands in die Welt.

VDMA-Verbandspräsident Bertram Kawlath ist erklärter Optimist. Der Optimist in ihm sage, der Tiefpunkt müsse ja irgendwann erreicht werden, sagte der Unternehmer im Juli in einem Interview der Fachzeitschrift Produktion: „Der Kopf sagt, warte noch etwas ab mit einer Prognose.“ Mitte September findet in Berlin der Deutsche Maschinenbaugipfel statt. Der VDMA hat zu einer Pressekonferenz eingeladen. Dann wird sich zeigen, ob die Prognose noch hält.

Die Zollandrohungen von Trump sowie die damit verbundene Unsicherheit belasteten die Exporte in die USA erheblich

Der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland stehe aufgrund handelspolitischer Spannungen zunehmend unter Druck, heißt es in der Mitteilung vom Donnerstag. Im ersten Halbjahr 2025 seien Waren im Wert von gut 93 Milliarden Euro exportiert worden. Das zweite Quartal sei stark vom Zollkonflikt mit den USA geprägt, so der VDMA. Die wiederholten Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump sowie die Unsicherheit über das schlussendliche Ergebnis belasteten die Exporte in die USA erheblich. Die Ausfuhren in die USA fielen allein im zweiten Quartal um 9,5 Prozent. Sie sind mit Abstand der wichtigste Abnehmer deutscher Maschinen und Anlagen. Im ersten Halbjahr sanken die Exporte um sieben Prozent auf knapp 13 Milliarden Euro. Das waren gut 13 Prozent der gesamten Exporte.

Die ökonomische und politische Unsicherheit habe in den vergangenen Jahren tendenziell zugenommen. Im Zuge des Zollkonflikts mit den USA habe sich diese Entwicklung rasant fortgesetzt. Viele Handelspartner weltweit seien mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert und reagierten ebenfalls verunsichert. „Aufgrund neuer Zolldrohungen und anhaltender Unsicherheiten rund um das Ende Juli ausgehandelte Zollabkommen dürften die Auswirkungen dieses Konflikts auch im dritten Quartal weiterhin spürbar sein“, so VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt. Auch die Exporte in andere wichtige Absatzmärkte enttäuschten. Die Ausfuhren nach China, dem zweitwichtigsten Abnehmer, fielen im Halbjahr um gut neun Prozent auf 8,2 Milliarden Euro.

Die Hoffnungen auf die neue Regierung sind verflogen. Die Aufbruchstimmung direkt nach der Wahl sei gut und wichtig gewesen, heißt es in einer vor gut einer Woche veröffentlichten Bilanz von VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann zu den ersten 100 Tagen Schwarz-Rot. Von einem Aufbruch sei inzwischen immer weniger zu spüren. Deutschland brauche ein „Standort-Upgrade.“