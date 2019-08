Stuttgart (dpa/lsw) - Die Maschinenbauer in Baden-Württemberg haben den Abschwung in der Branche im ersten Halbjahr besonders stark gespürt. Die Auftragseingänge - der Indikator für künftige Geschäfte - für den Zeitraum von Januar bis Juni lagen 14 Prozent unter dem Vorjahreswert, wie der Maschinenbauverband VDMA am Montag in Stuttgart mitteilte. Der Strukturwandel in der Autoindustrie, Handelskonflikte und die Abkühlung der Weltwirtschaft bremsen die Geschäfte der deutschen Maschinenbauer insgesamt. Bundesweit gingen im ersten Halbjahr neun Prozent weniger Bestellungen ein als im Vorjahreszeitraum.