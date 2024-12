Die Kapazitäten der Unternehmen sind bei Weitem nicht ausgelastet. Der VDMA erwartet, dass sich Amerikas Konfrontation mit China in der zweiten Amtszeit von Donald Trump verschärft.

Von Elisabeth Dostert, Frankfurt

Wie soll es den deutschen Herstellern von Maschinen und Anlagen gut gehen, wenn wichtige Abnehmer wie die Autoindustrie oder Chemiekonzerne darben? So droht nun zum ersten Mal seit Jahren im Maschinenbau ein Stellenabbau, wenn auch ein „leichter“. Eine genaue Prognose, wie viele Jobs wegfallen könnten, wagt VDMA-Präsident Bertram Kawlath nicht. Der Maschinen- und Anlagenbau ist mit gut einer Million Beschäftigten nach Angaben des Branchenverbandes VDMA der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland. „Das werden wir vermutlich auch Ende 2025 sein“, sagt Kawlath. Er erwartet, dass sich die Beschäftigtenzahl auch im nächsten Jahr um die eine Million bewegen wird, „vielleicht liegt sie einen Hauch drüber oder einen Hauch drunter“. Über alle konjunkturellen Entwicklungen hinweg leide der Maschinenbau unter einem Fachkräftemangel, schon weil die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Ein Fünftel der Beschäftigten ist älter als 55 Jahre.