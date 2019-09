Artikel per E-Mail versenden

Aschersleben (dpa/sa) - Der Werkzeugmaschinenbauer Schiess GmbH in Aschersleben kann seine Geschäfte voraussichtlich bald wieder aufnehmen. Nach der Insolvenzeröffnung im April war das Unternehmen stillgelegt worden, doch jetzt hat sich ein Investor gefunden, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Mittwoch mitteilte. "Eine sehr gute Nachricht ist auch, dass der Investor einen bedeutenden Teil der Mitarbeiter wieder einstellen will", sagte Flöther. Perspektivisch sollen künftig 100 Mitarbeiter für den Betrieb arbeiten.

Bei dem Investor handele es sich um eines der größten Gießereiunternehmen in China. Für seine Gussteile benötige es Maschinen, die von Schiess gebaut und geliefert werden sollen. Der Geschäftsübergang sei im Laufe der nächsten drei Monate geplant, bis dahin werde vorbereitet, den Betrieb wieder aufzunehmen. Der Kaufvertrag sei Anfang dieser Woche unterzeichnet worden.

Schiess hatte im Januar Insolvenz angemeldet. Trotz monatelanger Suche fand sich kein Investor. Das Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern leitete daraufhin die Stilllegung ein. Bis auf ein Abwicklungsteam waren alle Mitarbeiter entlassen worden.