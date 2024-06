Nachhaltigkeitsgipfel:„Ist der grüne Söder von gestern?“

Vor ein paar Jahren inszenierte sich der bayerische Ministerpräsident als Umweltschützer und Bienenretter. Auf dem SZ-Podium stellt er sich der Frage, was davon geblieben ist.

Von Roman Deininger

Es wartet ein Geschenk auf Markus Söder, in einer Leinentasche liegt es schon auf der Bühne. Aber diese kleine Aufmerksamkeit der Süddeutschen Zeitung muss sich der bayerische Ministerpräsident erst mal verdienen, mit einem vierzigminütigen Podiumsgespräch auf dem SZ-Nachhaltigkeitsgipfel, das ihm auch unangenehme Themen nicht erspart. Die Leitfrage dieses späten Dienstagnachmittags formulieren die beiden Moderatorinnen, SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer und SZ-Wirtschaftschefin Lisa Nienhaus, gleich am Anfang so: „Ist der grüne Söder von gestern?“