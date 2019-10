Der Markt der Robo Advisors orientiert sich zunehmend in Richtung einer jüngeren Kundschaft. Neue Angebote bieten Kleinsparern die Möglichkeit zur digitalen Geldanlage. Dafür senken Anbieter die Einstiegshürden.

Beispiel: Quirion. Mit einer Mindestanlagesumme von 10 000 Euro registrierte das Unternehmen bis ins Jahr 2017 einen Altersdurchschnitt seiner Neukunden von 52 Jahren. Heute ist Quirions Neukunde nur noch 44 Jahre alt im Schnitt, also bereits acht Jahre jünger. Binnen nur weniger Monate verzeichnete der Anbieter einen erheblichen Schub bei den Generationen unter 50. Anfang August dieses Jahres waren nur rund vier Prozent der Kunden unter 20 Jahre alt und nur knapp sieben Prozent unter 30. Daraufhin senkte der Robo Advisor im Rahmen einer Sonderaktion seine Mindestanlagesumme um 90 Prozent auf 1000 Euro und wurde so auf einen Schlag erschwinglicher für einen erheblichen Teil von Anlegern, die das Zehnfache an Startkapital schlicht nicht stemmen konnten.

Die Aktion war zunächst ein Testlauf für Quirion, um zu sehen, wie eine deutlich niedrigere Mindestanlagesumme bei Neukunden ankommt. Die wachsende Zahl jüngerer Anleger überzeugte den neuen Quirion-Vorstandschef Martin Daut, der erst seit Juli die Geschicke des Unternehmens führt. Die Sonderaktion, die eigentlich schon Anfang Oktober auslaufen sollte, wird zunächst bis zum 21. November fortgeführt. Doch aus Unternehmenskreisen heißt es, dass eine Rückkehr zu einer Mindestanlage in Höhe von 10 000 Euro auch nicht mehr geplant sei. Langfristig will Quirion bei 1000 Euro Startkapital bleiben. Wann genau die offizielle Verlautbarung über diesen Schritt erfolgt, hängt auch von der Geschwindigkeit beim Umbau des rechtlichen Rahmens ab.

Andere Robos verwalten bereits deutlich mehr Kundengeld

Die Konkurrenz wird interessiert zuschauen bei der Entwicklung des Mitbewerbers, der regelmäßig gute Testresultate bei Verbraucherschützern erreicht. Zuletzt lag die Gesamtsumme bei rund 280 Millionen Euro, die Investoren über den Robo in ETF (Exchange Traded Funds) angelegt hatten. Andere Robos verwalten bereits deutlich mehr Kundengeld, viele liegen aber auch unter dieser Marke. Dafür dürfte die Zahl der Kunden bei Quirion weiter schnell zulegen. 2018 hatte der Robo seine Nutzerzahl mehr als verdoppelt. Und auch in diesem Jahr klettert die Zahl weiter nach oben. Bereits im Spätsommer 2019, also zu einem Zeitpunkt, als die Sonderaktion gerade einmal ein paar Wochen im Gange war, verzeichnete der Anbieter bereits ein Plus von 89 Prozent.

Die Wachstumsraten beeindrucken und spiegeln das Potenzial der digitalen Angebote wider. Noch ist der Marktanteil der Robos jedoch klein. Die einsetzende Preisspirale nach unten wird sich wohl weiter fortsetzen, weil zunehmend auch Kleinsparer und Junganleger von diversen Robo Advisors als Zielgruppe erkannt worden sind. Auch Verbraucherschützer erwarten weitere Preissenkungen. Nur so könnten die Anbieter wirklich für eine breite Kundenbasis attraktiv sein, heißt es.

Auch die Fondskosten dürften künftig weiter sinken. So setzt sich bei den börsengehandelten Fonds (Exchange Traded Funds, ETF) der Trend zu niedrigeren Gebühren fort. Zuletzt drehte der amerikanische Vermögensverwalter Vanguard an der Gebührenschraube. Das Unternehmen, der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, senkte die Gebühren für 13 ETF und 18 Index-Fonds. Die ETF werden demnach mit Gebühren von nur noch 0,12 Prozent verwaltet, bei den Indexfonds sind es noch 0,16 Prozent. Andere Anbieter bewegen sich im Schnitt ein deutliches Stück darüber. Allerdings sind die Summen, die Vanguard verwaltet, auch erheblich höher, weswegen der Anbieter mehr Spielraum hat, die Preise zu senken.

Eine Vorlage für geringere Gebühren in Deutschland gab jetzt die Deutsche Börse, die im elektronischen Handelssystem Xetra keine Transaktionskosten für Robo Advisors mehr erheben wird, wenn die ETF handeln. Ziel ist es, die Anlageform noch attraktiver zu gestalten.