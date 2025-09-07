Ein Anwalt aus dem US-Bundesstaat Indiana ist sauer. Er sieht sich in der Ausübung seines Berufes gehindert – bloß, weil er genauso heißt wie der Chef des Facebook-Mutterkonzerns.

Von Jürgen Schmieder

„Weil es mein Name ist! Ich kann keinen anderen in meinem Leben haben!“ Wer kennt ihn nicht, den legendären Satz des John Proctor aus Arthur Millers „Hexenjagd“; und er gilt freilich auch für Mark Zuckerberg. Also: sowohl für den milliardenschweren Chef des Tech-Konzerns Meta, der die Plattformen Facebook, Instagram und Whatsapp vereint und an der Börse derzeit mit 1,9 Billionen US-Dollar bewertet wird. Als auch für Mark Zuckerberg, den Anwalt aus dem US-Bundesstaat Indiana, der seiner Kanzlei das tolle Motto „Konkurs ist alles, was wir tun“ verpasst hat – und den noch tolleren Websitenamen zucklaw.com.