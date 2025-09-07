Zum Hauptinhalt springen

NamensgleichheitMark Zuckerberg verklagt Meta

Lesezeit: 2 Min.

Die Tischkarte beim Dinner zur Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar dieses Jahres.  Gemeint war hier der Chef des Meta-Konzerns.
Die Tischkarte beim Dinner zur Amtseinführung von Donald Trump am 20. Januar dieses Jahres.  Gemeint war hier der Chef des Meta-Konzerns. (Foto: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP)

Ein Anwalt aus dem US-Bundesstaat Indiana ist sauer. Er sieht sich in der Ausübung seines Berufes gehindert – bloß, weil er genauso heißt wie der Chef des Facebook-Mutterkonzerns.

Von Jürgen Schmieder

„Weil es mein Name ist! Ich kann keinen anderen in meinem Leben haben!“ Wer kennt ihn nicht, den legendären Satz des John Proctor aus Arthur Millers „Hexenjagd“; und er gilt freilich auch für Mark Zuckerberg. Also: sowohl für den milliardenschweren Chef des Tech-Konzerns Meta, der die Plattformen Facebook, Instagram und Whatsapp vereint und an der Börse derzeit mit 1,9 Billionen US-Dollar bewertet wird. Als auch für Mark Zuckerberg, den Anwalt aus dem US-Bundesstaat Indiana, der seiner Kanzlei das tolle Motto „Konkurs ist alles, was wir tun“ verpasst hat – und den noch tolleren Websitenamen zucklaw.com.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite