Huch, eine Psychologin, versteht die überhaupt was?

Von Kerstin Bund

Der Firmenpatriarch sitzt am Besprechungstisch und schweigt. Den angebotenen Kaffee lehnt er ab, selbst stilles Wasser schlägt er aus. Wenn Hans Langer, seidenes Einstecktuch im hellblauen Kaschmirpullover, der ziemlich genau die Farbe seiner Augen trifft, doch mal spricht, dann in leisen, kurzen Sätzen. So als wäre jedes unnötige Wort eines zu viel. Überraschend zurückhaltend wirkt der Mann, der aus einer Bastelbude einen Weltmarktführer für industrielle 3-D-Drucker geformt hat: 1300 Mitarbeiter, 350 Millionen Umsatz. Gerade feierte die Firma ihr 35-Jahr-Jubiläum.