Marco Scheel ist einem größeren Publikum bekannt geworden, als er 2021 in mehreren NDR-Dokumentationen minutenlang über die Bürokratie in Deutschland schimpfte. Der Gründer des Unternehmens Nordwolle in Teplitz, Mecklenburg-Vorpommern, wollte damals ein altes Landwirtschaftsgebäude zu einer Fabrik für Kleidung aus Schafwolle umbauen. Doch dabei wurde er von Behörden immer wieder ausgebremst. An einem eiskalten, aber sonnigen Tag sitzt der 36-Jährige nun in genau dem Gebäude, um das es damals ging. Im Hintergrund rattern Nähmaschinen, Mitarbeiter wuseln herum und unterhalten sich laut. Doch Marco Scheel, von Kopf bis Fuß gekleidet in – klar – Schafwolle, lässt sich von alldem nicht beirren.
Niemand schimpft so schön über die Bürokratie wie der Schafwolle-Unternehmer Marco Scheel. Zeit für ein Gespräch über das größte Übel der deutschen Wirtschaft, einen Kaffee für 15 000 Euro – und seine Leidenschaft für Bagger.
Interview von Nils Heck und Paulina Würminghausen, Teplitz
