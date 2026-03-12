Niemand schimpft so schön über die Bürokratie wie der Schafwolle-Unternehmer Marco Scheel. Zeit für ein Gespräch über das größte Übel der deutschen Wirtschaft, einen Kaffee für 15 000 Euro – und seine Leidenschaft für Bagger.

Interview von Nils Heck und Paulina Würminghausen, Teplitz