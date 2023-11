Von Constanze von Bullion, Berlin

Abspecken also, der Bundesjustizminister will Gewicht abwerfen. Deutschland und auch die Europäische Union sollen Ballast loswerden, der sich in Jahrzehnten angelagert hat. Der bürokratische Speck muss weg, findet Marco Buschmann, zehntausende unnütze Regelungen und Informationspflichten sollen fallen, weil sie Unternehmen beschränken und den Wohlstand des Kontinents. Aber wie es eben so ist beim Abnehmen: Es reicht nicht, einmalig Pfunde loszuwerden. "Nach der Phase des Abspeckens der Bürokratie muss auch eine neue Phase der neuen Lebensgewohnheiten in der Politik kommen." Und die Kernfrage heißt: Wie gelingt das eigentlich?