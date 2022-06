Wenn in der Firma alle mitentscheiden

Ob Staplerfahrer, Techniker oder "Chefin": Bei der Firma Marantec fallen Entscheidungen erst, wenn alle einverstanden sind. Wie das funktioniert und was es für die Mitarbeiter bedeutet.

Von Elisabeth Dostert, Harsewinkel

Anders arbeiten Die SZ-Serie "Anders arbeiten" erklärt, was Sie zum Thema Arbeitswelt der Zukunft wissen müssen, und zeigt auf, welche Unternehmen mit ihren Ideen Erfolg haben - oder auch nicht. Alle Folgen finden Sie auf dieser Überblicksseite.

Einmal im Monat ist "Teamtalk". Dann werden in einem virtuellen Treffen alle Mitarbeiter weltweit darüber informiert, was gerade ansteht bei der Marantec Group aus Harsewinkel bei Gütersloh. "Jedenfalls alle, die es wollen", sagt Kerstin Hochmüller, die 55-jährige Chefin des Herstellers von Antriebstechnik für Tore. Der Teamtalk, der deine Dreiviertelstunde bis eine Stunde dauert, gehört zur Arbeitszeit und findet am Schichtende statt.