24. Mai 2019, 18:51 Uhr Managervergütung Eine Frage der Boni

Hohe Erfolgsprämien gelten als einer der Gründe, warum Manager zu hohe Risiken eingehen. Unter Ökonomen ist die Debatte um hohe Managergehälter wieder neu entbrannt. Die Deutsche Bank spielt dabei eine prominente Rolle.

Von Katharina Wetzel

Die Vergütung von Managern gehört zu den Klassikern einer BWL-Vorlesung. Jeder Student lernt einmal die Prinzipal-Agenten-Theorie kennen. Danach gibt es zwischen Aktionären (dem Prinzipal) und dem Manager (dem Agenten) Interessenskonflikte. Die Aktionäre vertrauen auf die Expertise des Managers. Doch dieser nutzt seinen Wissensvorsprung schamlos aus, um eigene Ziele zu verfolgen. Helfen kann aus dem Dilemma ein Vergütungssystem mit den richtigen Anreizen. Seit der Finanzkrise erscheint die Theorie aktueller denn je. Denn exzessive Boni und falsche Vergütungssysteme galten als eine der Gründe dafür, warum Manager zu hohe Risiken eingingen. Ökonomen forschen darüber, wie man den hohen Managerboni Einhalt gebieten kann. Doch die Materie ist komplex.

Sein Vorschlag würde einen Schock auslösen, sagt er selbst. Der renommierte britische Ökonom Charles Goodhart hat bereits vor zehn Jahren gefordert, dass Boni auch negativ werden sollten, wenn Geldinstitute Verluste schreiben oder Pleite gehen. Nun hat er zusammen mit der Ökonomin Rosa Lastra von der Queen Mary Universität ein Konzept dazu ausgearbeitet. Danach würden Topmanager nicht nur ihren in Unternehmensaktien ausbezahlten Bonus verlieren, sondern gleich ein vielfaches davon. Die "multiple Haftung" solle nur für "Insider" gelten, also Bankvorstände und das obere Management von großen systemrelevanten Instituten. Bei einer Schieflage würde dann selbst ein großes Institut wie die Deutsche Bank mit den Zahlungen der Manager gerettet, ohne dass der Steuerzahler einspringen muss. Das System wäre fairer, auch für Kleinaktionäre: "Dass eine Bank Verluste macht und Manager hohe Boni kassieren - das würde es so nicht mehr geben", sagt Goodhart und zielt damit auch auf die Deutsche Bank ab, die seit Jahren hohe Boni bezahlt, selbst wenn die Geschäfte schlecht laufen.

Das von Rechtsskandalen geplagte Institut, das am vergangenen Donnerstag seine Hauptversammlung abhielt, liefert derzeit vielen Vorlesungen Anschauungsmaterial. Auch für die von Bernhard Hirsch. Hirsch ist Professor für Controlling an der Universität der Bundeswehr in München. Als er vor ein paar Tagen mit seinen MBA-Studenten über Anreizsysteme sprach, hat eine Gruppe seiner Studenten dafür den Geschäftsbericht der Deutschen Bank analysiert. Dabei fiel diesen auf, dass 643 Mitarbeiter des Instituts im vergangenen Jahr mehr als eine Million Euro verdient haben. Und noch eine Zahl hat die Studenten verwundert: Der Gewinn der Deutschen Bank vor Steuern betrug 1,3 Milliarden Euro, der gesamte Bonus lag mit 1,9 Milliarden Euro jedoch deutlich darüber. "Da habe ich Zweifel, ob die Anreize so gut funktionieren wie sie sollten", sagt Wissenschaftler Hirsch.

"Würde ein Manager mutwillig etwas machen, was den Aktienkurs zerstört?"

Ökonomen haben in der Regel nichts gegen hohe Managergehälter. Problematisch wird es jedoch, wenn diese nicht im Einklang mit dem finanziellen Unternehmenserfolg stehen. Herrschen optimale Anreizbedingungen? Sind die Boni auch vom langfristigen und nachhaltigen Erfolg abhängig?, fragen sich Ökonomen dann.

Professor Robert Göx von der Universität Zürich bietet seinen Studenten im Master BWL dazu eine eigene Vorlesung "Managementvergütung und Anreizsysteme". Zusätzliche Regulierungsmaßnahmen sieht er eher kritisch. So weist Göx beispielsweise daraufhin, dass die im Zuge der Finanzkrise von der EU eingeführte Deckelung der Boni letztlich zu höheren Fixgehältern bei Banken geführt hat. Auch dem Vorschlag von Goodhart und Lastra kann er wenig abgewinnen.

Gerade Banken schreiben hohe Aktienbesitzquoten vor und richten einen großen Teil der Vergütung mit längeren Haltefristen aus. Manager sind also durch ihren Aktienbesitz an Gewinnen und Verlusten beteiligt. Das Bild vom gierigen Casino-Banker, der nur eigene Interessen verfolge und Risiken um jeden Preis eingehe, träfe auf die Mehrheit der Topmanager nicht zu: "Im Schnitt halten CEOs großer Unternehmen, die mehrere Jahre am Ruder sind, mehrstellige Millionenbeträge in Form von Aktien ihres Unternehmens. Würde ein Manager mutwillig etwas machen, was den Aktienkurs zerstört und so sein Aktienportfolio in den Sand setzen?", fragt Göx und zitiert eine Studie von Kevin Murphy von 2012, die zeigt, dass ein mittlerer CEO zwischen 1992 und 2011 im Maximum 900 000 Dollar gewann oder verlor bei einer einprozentigen Veränderung des Börsenkurses seines Unternehmens.

Wissenschaftler haben große Zweifel, ob ein Manager im Verlustfall überhaupt das Geld aufbringen könnte, um ein Vielfaches seiner Boni zurückzuzahlen, wie es Goodhart und Lastra vorschwebt. Zudem würde die höhere Haftung der Manager im Falle einer Schieflage ein zusätzliche Entlohnungsrisiko darstellen, meint Göx, das im Vorfeld durch eine höhere Gesamtvergütung ausgeglichen werden müsste. In der Folge würde eine solche Haftungsregel für die Aktionäre teurer. Thomas Huertas vom Center for Financial Studies und Institute for Law and Finance in Frankfurt glaubt auch nicht, dass der Vorschlag umsetzbar wäre. Manager könnten solche hohe Summen nicht bezahlen oder würden dies mit allen Tricks verhindern. Er wirft eine andere Idee in die Debatte ein. In einer aktuellen Studie schlägt der frühere Bankenaufseher vor, Managerboni mit abschreibbaren Anleihen ("write-down bonds") statt mit Aktien zu vergüten. Die Prämienzahlung wäre so nicht von der Aktienkursentwicklung abhängig, Manager wären auch nicht verführt, zu hohe Risiken einzugehen. Die Anleihen würden erst nach vier oder fünf Jahren ausbezahlt und bei einem Regelverstoß oder Verlust der Bank entsprechend abgeschrieben werden. Hat sich die Bank dagegen in der Zeit korrekt verhalten und die Bank macht Gewinne, bekommen die Manager am Ende ihre volle Prämie plus Zinsen. Auch die Aktionäre könnten von dem Vergütungssystem profitieren, wie Huertas an einem Beispiel der Deutschen Bank ausgerechnet hat. Von 2010 bis 2018 betrugen die Nettogewinne des Instituts insgesamt 0,7 Milliarden Euro, die Boni schlugen in demselben Zeitraum mit 24,1 Milliarden Euro zu Buche. Nach Huertas Vorschlag wäre die Deutsche Bank zwischen 2010 und 2018 möglicherweise ohne Verlust ausgekommen: "Das Abschreiben der Boni-Bonds hätten die Verluste wettgemacht. Statt einem Verlust von 6,8 Milliarden Euro in 2015, stünde ein korrigierter Gewinn von Null, da sich bis 2015 eine Reserve von fast zehn Milliarden Euro gebildet hätte", erklärt Huertas. Dabei hat der Wissenschaftler unterstellt, dass die Hälfte der Boni jeweils sofort ausbezahlt wird und die andere Hälfte in abschreibbaren Anleihen als Reserve gehalten wird.

In der Praxis werden Boni bereits über einen längeren Zeitraum hinweg gestaffelt ausbezahlt, in der Hoffnung, dass Manager eher den langfristigen Erfolg im Blick haben. Zudem können die Boni auch zurückgefordert werden. Wissenschaftler Hirsch hält diese Rückforderungsklauseln für ein gute Idee. Sie seien jedoch nicht ohne Nebenwirkungen. In Studien hat Hirsch zusammen mit Kollegen herausgefunden, dass die Rückforderungen von Boni gerade in Krisenzeiten zu mehr riskanten Geschäften führen. "Manager haben dann einfach nichts mehr zu verlieren, und können ihre Ziele nur noch erreichen, indem sie noch mehr Risiken eingehen."

In Experimenten haben die Wissenschaftler um Hirsch kürzlich festgestellt, dass auch psychologische Faktoren eine Rolle spielen. So wird ein Manager, der gegen Compliance-Regeln verstößt, aber hohe Gewinne erwirtschaftet, einen geringeren Bonusabschlag bekommen, als ein Manager, der schlechte Finanzzahlen abliefert. Müssen Manager gegenüber Aufsichtsräten jedoch darüber transparent berichten, fällt die Strafe für den Regelverstoß wieder größer aus. Hirsch plädiert daher für mehr Transparenz in der Vergütungspolitik. Gut möglich, dass dies künftig mehr beherzigt wird.