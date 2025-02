Kurz vor den Wahlen mischt sich so mancher Firmenchef noch einmal in die Politik ein. Manchmal verhalten und vorsichtig, manchmal sehr direkt. Und bisweilen wird die Sache unfreiwillig komisch.

Von Thomas Fromm

So kurz vor der Bundestagswahl ist es natürlich angezeigt, dass Manager noch einmal klarmachen, worum was es bei diesen Wahlen geht und was auf dem Spiel steht. Erst recht zu einer Zeit, in der jemand wie der Multimilliardär und Mars-Impresario Elon Musk Wahlwerbung für die AfD macht und ein US-Vizepräsident beginnt, sich plötzlich für deutsche Geschichte zu interessieren. Und der die Brandmauer einreißen möchte, um die Demokratie zu retten, was allerdings auch daran liegen könnte, dass nicht alle Menschen mit der gleichen Definition von Demokratie unterwegs sind.