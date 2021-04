Es ist eine hochpolitische Geschichte: MAN will das Traditionswerk in Steyr veräußern - oder notfalls schließen. Doch die Mitarbeiter haben sich gegen den Käufer ausgesprochen.

Von Max Hägler, München

Man würde gar nicht denken, dass hier gerade ein hochpolitischer Streit stattfindet, so beschaulich ist es. Südlich des Ortskerns von Steyr, ein wenig schon in die Hügel gebettet, werden seit etwas mehr als 100 Jahren Lastwagen zusammengeschraubt. Es ist so etwas wie die Wiege des Fahrzeugbaus in Österreich. Die Frage ist indes, wie lange der Betrieb noch laufen wird. Denn die Fabrik steht auf der Streichliste des krisengeschüttelten MAN-Konzerns, wobei die Umstände besondere sind. Ein möglicher Ausweg ist in dieser Woche jedenfalls weggefegt worden von der Mehrheit der Belegschaft. Der Investor möge bitte die Finger lassen von diesem Werk, haben die Angestellten und Arbeiter in einer Abstimmung entschieden.