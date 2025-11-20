Lkws können noch so tonnenschwer sein, in Fragen der Konjunktur sind sie in der Regel äußerst sensibel. Wenn ihre Käufer damit rechnen, dass bald nicht mehr so viel läuft in der Wirtschaft und weniger gefahren wird, schaffen sie sich erst mal keine neuen Trucks mehr an. 40-Tonner sind auf ihre Art also ein ziemlich verlässlicher Konjunktur-Frühindikator.