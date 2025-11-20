Lkws können noch so tonnenschwer sein, in Fragen der Konjunktur sind sie in der Regel äußerst sensibel. Wenn ihre Käufer damit rechnen, dass bald nicht mehr so viel läuft in der Wirtschaft und weniger gefahren wird, schaffen sie sich erst mal keine neuen Trucks mehr an. 40-Tonner sind auf ihre Art also ein ziemlich verlässlicher Konjunktur-Frühindikator.
MeinungProduktionsverlagerung:Bei MAN geht es um mehr als um die derzeitige Krise
Kommentar von Thomas Fromm
Lesezeit: 2 Min.
Die Industrie schrumpft, denn in der Krise verlagern Unternehmen Tausende Jobs ins Ausland. Besonders dramatisch aber ist die Lage beim Lkw-Hersteller MAN. Hier steht jetzt viel mehr auf dem Spiel.
