Zum Hauptinhalt springen

MeinungProduktionsverlagerung:Bei MAN geht es um mehr als um die derzeitige Krise

Kommentar von Thomas Fromm

Lesezeit: 2 Min.

MAN plant, Teile der Produktion von Lkws nach Polen auszulagern.
MAN plant, Teile der Produktion von Lkws nach Polen auszulagern. (Foto: Andreas Gebert)

Die Industrie schrumpft, denn in der Krise verlagern Unternehmen Tausende Jobs ins Ausland. Besonders dramatisch aber ist die Lage beim Lkw-Hersteller MAN. Hier steht jetzt viel mehr auf dem Spiel.

Lkws können noch so tonnenschwer sein, in Fragen der Konjunktur sind sie in der Regel äußerst sensibel. Wenn ihre Käufer damit rechnen, dass bald nicht mehr so viel läuft in der Wirtschaft und weniger gefahren wird, schaffen sie sich erst mal keine neuen Trucks mehr an. 40-Tonner sind auf ihre Art also ein ziemlich verlässlicher Konjunktur-Frühindikator.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite