Es sieht aus wie Bier, es schäumt wie Bier. Doch vielen Menschen, die bereits das Erwachsenalter erreicht haben, käme es nie ins Glas. Die Rede ist von Malzbier, diesem dunklen, meist alkoholfreien und vor allem süßen Getränk, das an Kindergeburtstagen auf dem Tisch stand, wenn die kleinen Gäste sich schon zu alt für Kakao fühlten, aber noch keinesfalls am Pils nippen durften.