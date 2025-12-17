Zum Hauptinhalt springen

Übernahme von KaramalzDas Comeback des Kinderbiers

Lesezeit: 2 Min.

Karamalz kommt künftig aus dem Sauerland.
Karamalz kommt künftig aus dem Sauerland. (Foto: Marijan Murat/dpa)

Es darf eigentlich nicht Bier heißen und wird als Kindergetränk belächelt. Nun liefern sich Großbrauereien einen Wettbewerb ums süße Malzbier.

Von Mirjam Hauck

Es sieht aus wie Bier, es schäumt wie Bier. Doch vielen Menschen, die bereits das Erwachsenalter erreicht haben, käme es nie ins Glas. Die Rede ist von Malzbier, diesem dunklen, meist alkoholfreien und vor allem süßen Getränk, das an Kindergeburtstagen auf dem Tisch stand, wenn die kleinen Gäste sich schon zu alt für Kakao fühlten, aber noch keinesfalls am Pils nippen durften.

