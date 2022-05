Interview von Jan Diesteldorf und Elisabeth Dostert, Mainz

Im Mainzer Stadthaus sind sie stolz auf ihre berühmtesten Bürger, das sieht der Besucher gleich hinter dem Eingang: Die Verwaltung hat ein Gedicht des indischen Intellektuellen Surendra Munshi an die Wand pinseln lassen. Eine Ode an die Stadt und die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin, die in Mainz ihren Corona-Impfstoff entwickelt haben. Die Steuern der Firma haben den Haushalt der Stadt schlagartig saniert. Höchste Zeit für ein Gespräch mit dem Mann, der sich darüber wohl am meisten freut.