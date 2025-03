Von Marc Beise, Rom

Beide sind sie zwar italienisch, aber sie könnten vermutlich nicht unterschiedlicher sein. Das fängt schon mit der Kultur an: Die Modedynastie der Familie Prada – 1913 gegründet. Und die Versaces? Wilde, rebellische Nachzügler aus den 70er-Jahren, die erst sehr spät zu dem großen italienischen Modezirkus stießen. Zu einer Zeit, als ohnehin alles schriller war als vorher (und auch schriller als danach). Und nun das: Medienberichten zufolge steht Prada kurz vor der milliardenschweren Übernahme des kleineren Rivalen Versace, was man durchaus für ein ziemlich gewagtes, kulturelles Experiment halten kann. Vor allem aber ist es, wie so oft in Italiens flamboyantester Branche: ein großes Drama. Grande cinema.