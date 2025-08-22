Für Ute Bonde ist es am Ende eine Frage der Gleichbehandlung. Bislang fördert der Bund nur Bus-, Straßenbahn- und U-Bahn-Projekte der Stadt Berlin. Auch eine Seilbahn würde er unterstützen, wenn es denn eine gäbe. Nicht aber eine Magnetschwebebahn. Doch genau so eine wünscht sich die Berliner CDU-Verkehrssenatorin. „Wir dürfen uns technischen Innovationen nicht verschließen“, sagt sie. „Wenn unsere Vorfahren so gehandelt hätten, würden wir heute immer noch in Pferdekutschen durch Berlin fahren.“
TechnologieDie vielen Visionen der Bundesregierung
Lesezeit: 3 Min.
Hyperloop, Kernfusion, Magnetschwebebahn: Die Koalition gibt sich offen für technologische Innovationen. Verliert sie dabei das Wesentliche aus dem Blick?
Von Michael Bauchmüller und Vivien Timmler, Berlin
