Zum Hauptinhalt springen

TechnologieDie vielen Visionen der Bundesregierung

Lesezeit: 3 Min.

Zukunftsprojekt Hyperloop: Ähnlich einer riesigen Rohrpost sollen hier Züge durch eine Röhre gejagt werden.
Zukunftsprojekt Hyperloop: Ähnlich einer riesigen Rohrpost sollen hier Züge durch eine Röhre gejagt werden. (Foto: GRAFT x Mode5)

Hyperloop, Kernfusion, Magnetschwebebahn: Die Koalition gibt sich offen für technologische Innovationen. Verliert sie dabei das Wesentliche aus dem Blick?

Von Michael Bauchmüller und Vivien Timmler, Berlin

Für Ute Bonde ist es am Ende eine Frage der Gleichbehandlung. Bislang fördert der Bund nur Bus-, Straßenbahn- und U-Bahn-Projekte der Stadt Berlin. Auch eine Seilbahn würde er unterstützen, wenn es denn eine gäbe. Nicht aber eine Magnetschwebebahn. Doch genau so eine wünscht sich die Berliner CDU-Verkehrssenatorin. „Wir dürfen uns technischen Innovationen nicht verschließen“, sagt sie. „Wenn unsere Vorfahren so gehandelt hätten, würden wir heute immer noch in Pferdekutschen durch Berlin fahren.“

Zur SZ-Startseite

MeinungVerkehr
:Berlin braucht keine Magnetschwebebahn

SZ PlusKommentar von Vivien Timmler
Portrait undefined Vivien Timmler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite