Von Ulrike Sauer, Bologna

Zaghafte Vorreiter wiesen schon 2019 den Weg: Die genderfluide Revolution lag auch in Sanremo in der Luft, beim ältesten Popmusikfestival Europas. Aber die Zeit war noch nicht ganz reif, auf der Showbühne an der ligurischen Blumenriviera, die Geschlechtergrenzen einzureißen. Zwei Jahre später ist es dann so weit: Die römische Glam-Rock-Band Måneskin triumphiert in Sanremo in einem Look, der das Männliche mit dem Weiblichen zu einem neuen Schönheitskanon mischt. Glitzernder Hingucker der vier Måneskin: verführerisch geschminkte Smokey Eyes. Die Google-Suchanfragen nach "Eyeliner für Männer" stiegen danach um 70 Prozent, ermittelte die Agentur Stylight Insights.