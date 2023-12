Das Stammhaus von Macy's in Manhattan, New York.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Man kann eine Geschichte über die Kaufhauskette Macy's nicht ohne die Rolltreppe erzählen. Seit fast 100 Jahren rumpelt das Gefährt Besucher des Stammhauses am New Yorker Herald Square von einer Etage in die nächste. Die Rolltreppe ist eine Attraktion für Touristen und mittlerweile sogar ein Tiktok-Phänomen. Auf der Social-Media-Plattform wundert sich eine Nutzerin über die antiken Stufen aus Eichenholz: "Was ist das? Wollt ihr mich umbringen?"