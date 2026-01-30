Emmanuel Macron weiß, wie er eine Verletzung am Auge für sich nutzen kann. Um eine geplatzte Ader zu kaschieren, setzte sich der französische Präsident auf dem World Economic Forum in Davos eine Pilotensonnenbrille auf. Macron im „Top Gun“-Look vor dem Rednerpult – kaum ein Bild ging in der Woche derartig viral in den sozialen Medien.