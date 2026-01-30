Emmanuel Macron weiß, wie er eine Verletzung am Auge für sich nutzen kann. Um eine geplatzte Ader zu kaschieren, setzte sich der französische Präsident auf dem World Economic Forum in Davos eine Pilotensonnenbrille auf. Macron im „Top Gun“-Look vor dem Rednerpult – kaum ein Bild ging in der Woche derartig viral in den sozialen Medien.
StilPolitiker sind die besseren Markenbotschafter – eher unabsichtlich
Lesezeit: 2 Min.
Wenn sich Politiker extravagant kleiden, freuen sich die Modeunternehmen, deren Produkte in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Das jüngste Beispiel von Macrons Sonnenbrille ist nur eines von vielen.
Von Jerrit Schloßer
Lesen Sie mehr zum Thema