StilPolitiker sind die besseren Markenbotschafter – eher unabsichtlich

Lesezeit: 2 Min.

Die Sonnenbrille der Marke Maison Henry Jullien hört auf den Modellnamen „Pacific S 01“ und kostet mehr als 650 Euro.
Die Sonnenbrille der Marke Maison Henry Jullien hört auf den Modellnamen „Pacific S 01“ und kostet mehr als 650 Euro. (Foto: LUDOVIC MARIN/AFP)

Wenn sich Politiker extravagant kleiden, freuen sich die Modeunternehmen, deren Produkte in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Das jüngste Beispiel von Macrons Sonnenbrille ist nur eines von vielen.

Von Jerrit Schloßer

Emmanuel Macron weiß, wie er eine Verletzung am Auge für sich nutzen kann. Um eine geplatzte Ader zu kaschieren, setzte sich der französische Präsident auf dem World Economic Forum in Davos eine Pilotensonnenbrille auf. Macron im „Top Gun“-Look vor dem Rednerpult – kaum ein Bild ging in der Woche derartig viral in den sozialen Medien.

