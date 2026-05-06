Die Zeit drängt: Anfang Juni wird François Villeroy de Galhau als Gouverneur der Banque de France ausscheiden. Der honorige Notenbankchef soll ein Jahr vor Ende seiner regulären Amtszeit seinen Rückzug angeboten haben, um dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu ermöglichen, noch einen Nachfolger zu bestimmen. Damit soll verhindert werden, dass im Falle eines Einzugs von Marine Le Pen oder Jordan Bardella in den Élysée-Palast nach der Wahl im nächsten April diese für Europa wichtige Personalentscheidung von einem Vertreter der rechtsextremen Partei Rassemblement National getroffen wird.