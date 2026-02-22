„Keine Kühe, keine Ochsen, nicht einmal ein Kalb: So etwas hatte es in über sechzig Jahren seines Bestehens noch nie gegeben“, mit diesen Worten schlug die Wirtschaftszeitung Les Echos schon vor der Eröffnung des „Salon international de l'agriculture“ in Paris Alarm. In anderen Medien wurde deshalb diese 62. Auflage der Landwirtschaftsmesse das Prädikat „historisch“ verliehen. Denn, so wurde beklagt, zum ersten Mal in der Geschichte fehlte an diesem Wochenende „der Star für das obligatorische Foto“ mit dem Präsidenten – die Kuh.
Agrarpolitik in Frankreich
Frankreich ringt auf der Agrarmesse in Paris um eine neue, fleischarme Ernährungsstrategie. Gar nicht so leicht in einem Land, in dem Bœuf Bourguignon eine Frage der Identität ist.
Ausgerechnet im Land des Champagners und des Bordeaux trinken immer weniger Menschen Alkohol. Aber das ist längst nicht alles. Und jetzt? Auf ein Glas mit Winzern.
