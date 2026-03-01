Der französische Präsident Emmanuel Macron will an diesem Montag auf dem Militärstützpunkt Île Longue in der Bretagne eine mit Spannung erwartete Rede halten. Er wird sich, so heißt es im Élysée-Palast, vor einem Atom-U-Boot positionieren. Dabei soll es um die Frage gehen, welche Rolle Frankreichs Atomwaffen beim Schutz europäischer Staaten spielen können. Als Macron 2020 das Thema schon einmal ansprach, war die Resonanz auf europäischer Ebene gering. Nach Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine und Zweifeln an den Zusagen der USA unter US-Präsident Donald Trump ergibt sich eine neue Dringlichkeit.