Kommen bald doch Elektroauto-Batterien aus Schleswig-Holstein? Ein Unternehmen aus dem Silicon Valley greift nach Northvolt. Doch es ist ein riskantes Unterfahren.

Von Christina Kunkel

Es könnte ein Happy End werden, mit dem sie in Heide wohl kaum mehr gerechnet hatten. In dem Ort in Schleswig-Holstein sollte ursprünglich eine riesige Fabrik für Elektroauto-Batterien entstehen. Doch Northvolt, das Unternehmen, das dieses Werk bauen sollte, ist pleite. Und so sah es in den vergangenen Monaten danach aus, als sei der große Traum geplatzt, Millionen an Steuergeldern versenkt und die Hoffnung auf viele Arbeitsplätze dahin.