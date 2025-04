Wer in Deutschland ein Taxi bestellen will, kann sich seine Fahrt über die App von Freenow buchen. Jetzt hat ein US-Anbieter die Firma gekauft. Es ist auch eine Kampfansage an Uber.

Von Christina Kunkel, München, und Jürgen Schmieder, Los Angeles

Das wunderbare Brettspiel Risiko liefert in jeder Partie den Moment, da ist es vorbei mit Tarnen und Täuschen. Die Akteure müssen jetzt ihre Spielarmeen auf der Weltkarte in Richtung jener Kontinente bewegen, die sie erobern müssen – nur Leute mit Elon-Musk-Gemüt spielen bis zur Weltherrschaft. Danach ist eindeutig klar: Die wollen hierhin, die dorthin; die beiden könnten sich in dieser Region in die Haare kriegen; und für die sieht es gar nicht gut aus, wenn sich nicht schleunigst etwas wirklich Weltbewegendes tut.