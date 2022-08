Von Caspar Busse

Fast 200 Jahre ist das jetzt her, da suchte Johannes Baur sein berufliches Glück in der Schweiz. Der Bäckergeselle aus Vorarlberg kam nach Zürich und eröffnete in den 1820er-Jahren in der Marktgasse eine Wirtschaft mit dem schönen Namen "Zum Kirschbaum". Einige Jahre später folgte in der Nähe des heutigen Paradeplatzes eines der ersten komfortablen Hotels in Zürich. Der Erfolg ermunterte Baur 1844 zu einem zweiten Haus, damals noch vor der Stadt, am Ufer des Zürichsees, in dem bekannte Gäste inkognito absteigen konnten.