Schnell reden können ist ein Vorteil. Schnell denken können sicher auch. Und ein grundsätzlich menschenzugewandtes Selbstbewusstsein ist ganz bestimmt ebenfalls hilfreich, wenn man mit 30 Jahren bereits die wichtigste Umweltaktivistin Deutschlands ist. Luisa Neubauer bespielt mit diesen Fähigkeiten nun schon seit einem Jahrzehnt ein Thema, das eigentlich die Grundlage von allem ist – und im gesellschaftlichen Diskurs trotzdem von stark schwankenden Aufmerksamkeitskonjunkturen abhängt. Und je nachdem, ob die Menschen der Klima- und Biodiversitätskrise gegenüber gerade Panik, Angst, Genervtheit oder Verdrängung empfinden – Neubauer muss sich und ihre Ansprache immer wieder daran anpassen.