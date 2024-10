Von Jens Flottau, Frankfurt

Der 1. Oktober war kein Tag wie jeder andere für die zivile Luftfahrt, das zeigte sich an vielen Orten, zum Beispiel am Wiener Flughafen. Dort standen am Abend drei riesige Airbus A380 von Emirates am Boden und warteten darauf, nach Dubai weiterzufliegen. Auch der Flughafen von Istanbul bekam unerwarteten Besuch von Flugzeugen, die dort eigentlich gar nicht hinwollten, sondern zwangsweise auf dem Weg zu ihrem Ziel einen Zwischenhalt einlegen mussten. Und viele, wie etwa zwei Lufthansa-Jets auf dem Weg nach Indien, drehten gleich ganz um und flogen wieder nach Frankfurt zurück.