Schkeuditz (dpa) - Ein Passagierflugzeug für Kurzstrecken soll künftig am Flughafen Leipzig/Halle gebaut werden. Bis zu 250 Arbeitsplätze sollen dadurch vor Ort entstehen, sagte Nico Neumann, Produktionschef der Firma 328 Support Services, am Mittwoch am Rande der Nationalen Luftfahrtkonferenz am Flugfahren Leipzig/Halle. Das Unternehmen 328 Support Services ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Unternehmens Sierra Nevada Corporation (SNC). Das Flugzeug mit dem Namen D328NEU, eine Weiterentwicklung der Dornier 328, soll Platz für bis zu 39 Passagiere bieten. Die Propeller sollen leiser rotieren als beim Vorgängermodell, auch der CO2-Ausstoß soll geringer sein.