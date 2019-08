Schkeuditz (dpa) - Der Flughafen Leipzig/Halle ist weiter auf Wachstumskurs. Unter anderem will das Wartungsunternehmen Amtes ab dem kommenden Jahr rund 300 neue Arbeitsplätze schaffen, sagte der Geschäftsführer Uwe Jakob am Dienstagabend am Flughafen in Schkeuditz. Die Tochterfirma der Volga-Dnepr Group betreibt auf dem Gelände bereits einen Hangar, den sie vom Flughafen pachtet.