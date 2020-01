Saarbrücken (dpa/lrs) - Rund 365 000 Passagiere haben im vergangenen Jahr den Regionalflughafen Saarbrücken genutzt. Die Steigerung um 2,3 Prozent im Jahresvergleich sei vor allem auf touristische Flüge zurückzuführen, teilte der Flughafen am Mittwoch mit. Die Steigerung wurde erreicht, obwohl der Flughafen im März zur Verbesserung der Sicherheit für drei Wochen geschlossen war. Flughafenchef Thomas Schuck zeigte sich für das neue Jahr optimistisch, "zumal das touristische Angebot mit Hurghada am Roten Meer um eine Destination erweitert worden ist". Rege genutzt wurden nach Angaben des Flughafens im vergangenen Jahr die Verbindungen in den türkischen Urlaubsort Antalya, auf die griechische Insel Kos sowie auf die Baleareninsel Mallorca.