Nürnberg (dpa/lby) - Nach der Ankündigung zur Schließung seiner Basis am Flughafen Nürnberg wird der irische Billigflieger Ryanair auch seine Flugzeuge vom schwedischen Flughafen Stockholm Skavsta abziehen. Im Oktober hatte die Fluggesellschaft bereits die Schließung von Hamburg angekündigt, im vergangenen Jahr von Bremen. Ryanair veröffentlichte am Mittwoch eine Information an Investoren, in der die Schritte ausschließlich mit Lieferengpässen bei der neuen Boeing 737 Max begründet werden. Die Flugzeuge sind derzeit nach Abstürzen in Äthiopien und Jakarta mit insgesamt 346 Toten mit einem weltweiten Flugverbot belegt.

Bei Boeing gebe es Lieferengpässe. Ryanair habe für Sommer nächsten Jahres 20 Maschinen bestellt und erhalte nur 10. Demnach habe die erwartete Passagierzahl von 157 Millionen auf 156 Millionen Fluggäste zurückgenommen werden müssen. "Dieser Engpass bei der Lieferung von Max-Flugzeugen wird die Schließung zwei weiterer Basen im Summer 2020 nötig machen - Nürnberg und Stockholm Skavsta", heißt es in der Mitteilung. An weiteren Standorten werde es zu kleineren Kapazitätseinschnitten kommen.

"Wir bedauern diese weiteren Basis-Schließungen und kleineren Kapazitätseinschnitte an anderen Basen, die ausschließlich auf weitere Lieferverspätungen unserer Boeing-Max-Flugzeuge zurückzuführen sind", sagte der Vorstandschef von Ryanair DAC, Eddie Wilson. Ryanair wolle mit Boeing, seinem Personal, den Gewerkschaften und den Flughäfen zusammenarbeiten, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten.