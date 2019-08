München (dpa/lby) - Der Start in den Urlaub, der Antritt einer Dienstreise - alles lief anders als geplant: Das folgenschwere Chaos am Münchner Flughafen wegen eines unkontrollierten Passagiers im Sicherheitsbereich hat weitreichende Folgen. Rund 1000 Fluggäste der Lufthansa sollten über Nacht in Hotels einquartiert werden und können erst am Mittwoch fliegen, wie ein Sprecher von Deutschlands zweitgrößtem Airport sagte. Bis zum Dienstagabend waren keine Absagen von Starts und Landungen angekündigt; über den Tag waren aber 200 von rund 1200 Verbindungen infolge des Vorfalls ausgefallen.