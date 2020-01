Lübeck (dpa/lno) - Der Flughafen Lübeck nimmt den Linienflugverkehr wieder auf. Von Juni an werde es zwei tägliche Verbindungen Lübeck-München-Lübeck sowie eine von Lübeck nach Stuttgart und zurück geben, teile der Flughafen mit. Das Angebot richte sich sowohl an Geschäftsreisende als auch an Touristen, sagte eine Flughafensprecherin am Dienstag. Bedient werden beide Strecken von der eigens gegründeten Fluggesellschaft Lübeck Air. Dadurch sei der Flughafen unabhängiger von äußeren Faktoren wie den Entwicklungen im Airline-Markt, sagte Flughafenchef Jürgen Friedel. Die Flüge können ab sofort auf der Internetseite www.luebeck-air.de gebucht werden.