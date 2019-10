Hannover/Bremen (dpa/lni) - Der Warnstreik der Kabinengewerkschaft Ufo hat den Flugbetrieb in Hannover und Bremen zunächst weitgehend verschont. Bis zum Nachmittag wurden in Hannover lediglich drei Eurowings-Flüge nach Cagliari, Thessaloniki und Stuttgart gestrichen, in Bremen fanden alle Starts statt, wie aus den Flugübersichten der Airports am Sonntag hervorging. Andere Flughäfen waren stärker betroffen, so fielen allein in Berlin-Tegel mehr als 20 Verbindungen aus.

Die Gewerkschaft Ufo hatte die Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und Sunexpress aufgerufen, im Tarifstreit die Arbeit niederzulegen. Die Warnstreiks sollten bundesweit von 5.00 Uhr bis Mitternacht dauern.