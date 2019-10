Kaufbeuren (dpa/lby) – Ein neues Ausbildungszentrum für Militär-Fluglotsen der Deutschen Flugsicherung ist im Allgäu eröffnet worden. Herzstück sei ein 360-Grad-Tower-Simulator, an dem auf virtuellen Flugplätzen geübt werden kann, sagte eine Sprecherin am Montag. Die Flugsicherung investierte in Kaufbeuren etwa 19,3 Millionen Euro in Neubau, Sanierung und technische Ausrüstung. In den vergangenen zwei Jahren waren moderne Simulatorräume und Hörsäle gebaut sowie Unterkünfte für die rund 80 Teilnehmer pro Lehrgang saniert worden. Eröffnet wurde das Zentrum von Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Die Flugsicherung hatte in Kempten im Jahr 2017 die Ausbildung des militärischen Flugsicherungspersonal von der Bundeswehr übernommen.