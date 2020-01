Hamburg (dpa/lno) - Die Zahl der Nachtflugverspätungen am Hamburger Flughafen ist im vergangenen Jahr um 42 Prozent zurückgegangen. 2019 habe es 678 Fälle gegeben, an denen die Airlines von der Verspätungsregel zwischen 23.00 und 24.00 Uhr Gebrauch gemacht hätten, teilte der Flughafen am Freitag mit. Im Vorjahr waren es demnach noch 1174 Flüge. Die Anzahl der Flüge in der Verspätungsstunde entsprach 2019 demnach einem Anteil von rund 0,4 Prozent an den Gesamtflugbewegungen. Am Flughafen gilt ein Nachtflugverbot zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr, nur bei "nachweislich unvermeidbaren Verspätungen" dürfen Flüge bis Mitternacht abgewickelt werden.

Insgesamt verzeichnete der Hamburger Flughafen 2019 trotz eines schwierigen Marktumfelds stabile Passagierzahlen auf einem hohen Niveau. 17,3 Millionen Fluggäste hätten den Hamburger Flughafen genutzt - etwa 0,4 Prozent mehr als im Jahr 2018. Für 2020 erwartet der Flughafen stabile Verkehrszahlen.